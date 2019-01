Drie mensen en een hond gewond bij ongeluk Borssele

Auto in de sloot bij Borssele (foto: HV Zeeland)

De sloot waar de auto in belandde lag net naast een bredere watergang. In eerste instantie waren er ook duikers van de brandweer opgeroepen om de inzittenden uit de auto te halen, maar die bleken niet nodig. Er zijn vijf ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig om hulp te verlenen.

Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend. Over de ernst van de verwondingen van de inzittenden is ook nog niks bekend. Voor de hond is een dierenambulance opgeroepen.