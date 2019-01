Karl Vergouwen langer bij Wemeldinge

Karl Vergouwen blijft aan bij Wemeldinge (foto: Paul ten Hacken)

Ervaring

Karl Vergouwen is in het verleden onder andere hoofdtrainer geweest bij GOES, VC Vlissingen, GPC Vlissingen, Terneuzense Boys, Steenbergen, Jong Ambon en Zeeland Sport.

Ranglijst

Vergouwen is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij Wemeldinge en staat momenteel op de tiende plaats in de vierde klasse.