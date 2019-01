Van Renterghem gaat vertrekken bij Hoek

Thomas van Renterghem in duel met een speler van Staphorst (foto: Orange Pictures)

De afgelopen jaren was Van Renterghem steevast basisspeler bij Hoek, maar in het huidige seizoen in de Derde Divisie moet hij vooral genoegen nemen met een plaats op de bank. Van Renterghem is de tweede speler die zijn vertrekt bij Hoek heeft aangekondigd. Ook Sidy Ceesay gaat de club aan het einde van het seizoen verlaten. Jelle Klap is per direct vertrokken naar GOES.



Zes spelers hebben hun contract bij de club verlengd. Dat zijn Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Gert-Jan van Leiden, Reguillo Vandepitte, Jonathan Constansia en Rik Impens.