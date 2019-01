KNMI trekt code geel in, windkracht 9 nét niet gehaald

Foto: Jaap Dorleijn (foto: Omroep Zeeland)

In eerste instantie had het KNMI de code geel tot 8.00 uur vanochtend afgegeven. Om 5.22 uur werd dat ingetrokken. Het waait nog steeds stevig, met windkracht 5 tot 7, maar er zijn geen waarschuwingen meer voor harde windstoten.

Jos Broeke: nét geen windkracht 9, dus geen storm

Die zijn er vannacht wel geweest. "Ze bleven beperkt tot zo'n negentig kilometer per uur", vertelt Broeke. "Dat valt in de categorie zware windstoten. Het waaide behoorlijk en gedurende lange tijd. Dan zie je - vooral als die wind noord tot noordwest is - dat de golven heel snel oplopen. Vannacht rond 3.00 uur kwamen ze in Vlissingen zelfs eventjes boven de vijf meter uit op de plek waar normaal de loodsboot ligt."

Bij de hulpdiensten zijn vannacht een paar meldingen binnengekomen over schade door de harde wind. In de Meester F.J. Haarmanweg in Terneuzen viel een boom over de straat. De brandweer heeft de boom weggehaald. Er waren meldingen van wateroverlast in de Pioenlaan in Vlissingen en de Kloosterweg in Burgh-Haamstede.

Het weer van vandaag

De noordwestenwind voert vandaag enkele buien van boven zee aan. Vanwege de aanvoer van een ijskoude bovenlucht, afkomstig van de Noordpool, kan een hagelbui vallen. Verder is de zon af en toe te zien en is 6 graden de maximumtemperatuur.

Tegen en in de avond zwakt de wind af. Komende nacht is het droog, vrij rustig en vrij koud. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Door bevriezing kan het plaatselijk glad zijn.