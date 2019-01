Pleijte en Van den Broeke net buiten top-drie in Mastboscross

Tim Pleijte (archieffoto) (foto: MudSweatTrails)

De snelste tijd was voor Michel Butter uit Beverwijk, die in 33"59' eindigde. Pleijte kwam op iets meer dan een minuut van de winnaar over de streep, hij deed er 35"02' over. Van den Broeke kwam twaalf seconden na Pleijte binnen.

Mastboscross Breda