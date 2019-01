GOES verliest ook op bezoek bij Westlandia

Sherief Tawfik van GOES aan de bal in de uitwedstrijd tegen Westlandia (foto: Orange Pictures)

GOES kwam goed uit de startblokken in Naaldwijk, want uit een ingestudeerde corner scoorde aanvoerder Ruben Hollemans binnen het kwartier de openingstreffer. Na die goal kwam Westlandia beter in de wedstrijd en nadat GOES eerst nog goed weg kwam bij een vrije trap op de lat, zorgde Melvin Vissers in de 24e minuut voor de gelijkmaker. Toch was het GOES dat met een voorsprong ging rusten. Op aangeven van Steve Schalkwijk scoorde Ray Kroon de 1-2.

Weer onderuit

Toch ging het in de tweede helft toch weer mis voor GOES. In de tiende minuut van de tweede helft scoorde Can Memisoglu voor de gelijkmaker en een kwartier voor tijd bracht invaller Jedsel Markes Westlandia voor het eerst op voorsprong. Na dat doelpunt kreeg Westlandia nog kansen om verder weg te lopen bij GOES, maar Brian Meulmeester hield zijn ploeg in de race. Aan de andere kant kregen invaller Ruben Besuyen en Sherief Tawfik nog kansen op de 3-3, maar ook zij konden een nieuwe nederlaag niet voorkomen.

Later vandaag zijn hier beelden van Westlandia-GOES te bekijken.

Scoreverloop

0-1 Hollemans (12)

1-1 Vissers (24)

1-2 Kroon (37)

2-2 Can Memisoglu (55)

3-2 Jedsel Markes (75)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Hollemans, James, Nguyen, De Winter, De Vlieger (Bank/87), Kroon (Besuyen/62), Franse, Schalkwijk