Wolff bezorgt Vlissingen eerste zege in drie maanden

Raymond Wolff trefzeker voor Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Op een winderig kunstgrasveld trapten de bezoekers uit Limburg af. Vlissingen speelde een aardige eerste helft, waarbij Abdoe Abdenbi de beste kans had om de score te openen, maar Abdenbi zag zijn inzet gekeerd worden. Ook in het tweede bedrijf had de thuisploeg het betere van het spel. Op aangeven van Abdenbi zorgde Raymond Wolff voor de bevrijdende 1-0 voorsprong. In de slotfase trok de thuisploeg de zege over de streep en boekte sinds 28 oktober 2018 weer een overwinning in de competitie.

Scoreverloop

1-0 Wolff (68)

Opstelling Vlissingen

Aerssens, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker,

Mallie (Krezo/84), Gooding, Wolff (Martien/82), Abdenbi, Pattinama, Bousantouh