Inwoner Nummer Eén na ongeluk: 'Bestuurder had duidelijk te veel op'

Het ongeluk gebeurde even na vijf uur in de nacht van zaterdag op zondag. Een automobilist verloor de macht over het stuur en richtte ravage aan in Nummer Eén. ''Ik was er gelijk bij. De bestuurder was heel verward en hij had duidelijk te veel op'', aldus Twan Timmermans. De ademtest die de politie afnam bij de man, bevestigde dat beeld volgens Timmermans.

De auto van de buurtbewoner zelf werd eveneens geraakt en schoof door de klap een meter of tien door. De Clio raakte onherstelbaar beschadigd volgens de eigenaar. Timmermans: ''Er is hier sprake van een soort chicane die mensen uitnodigt harder te gaan rijden''. Volgens hem zou er een recht doorgaande weg van gemaakt moeten worden met speciale snelheidsremmende maatregelen.