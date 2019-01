Buurtpreventie Bossenburgh is dringend op zoek naar vrijwilligers

Als wijkbewoner kun je deelnemen aan het buurtpreventieteam waarin je verantwoordelijkheid neemt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in je buurt. "We lopen nu een keer in de drie weken en streven naar twee keer per week. Dus we kunnen wel wat extra handjes gebruiken", zegt Marco Paulusse coördinator van buurtpreventieteam Bossenburgh.

Waarnemen en doorgeven

Wat de buurtwachten waarnemen rapporteren ze aan de gemeente of politie en die maken er dan werk van. "Wij als buurtwachten fietsen of lopen door de wijk, maar we hoeven geen groepen aan te spreken als we denken dat de boel daardoor escaleert. Daarnaast delen we ook geen boetes uit, dus ik heb me eigenlijk nooit bedreigd of onveilig gevoeld", vertelt Paulusse.

Buurtwacht Shelly Joziasse en coördinator Marco Paulusse doen hun ronde door de wijk en vinden een paar pizzadozen in de struiken (foto: Omroep Zeeland)

In 2015 schoten de buurtpreventieteams nog uit de grond, maar inmiddels is het aantal vrijwilligers die werken als buurtwacht fors gedaald. "We merkten dat bij de vorige groep mensen continu niet kwamen opdagen. Dat veroorzaakte irritatie bij de buurtwachten die hun werk wel goed uitvoerden, dus daardoor is het uit elkaar gevallen", vertelt Paulusse.

Armoede en eenzaamheid

Momenteel is de situatie een stuk beter en raadt Paulusse het zeker aan om buurtwacht te worden. "We hebben hier in deze wijk ook armoede en eenzaamheid dus mensen die eenzaam zijn, kom er gezellig bij! Je bent anderhalf uur buiten en doet sociale contacten op met je collega waar je mee loopt en met de buurtbewoners die je tegenkomt, dus dat is alleen maar positief", aldus Paulusse.

