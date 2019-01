Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal 27 januari

GOES heeft voor de vierde keer op rij verloren in de Derde Divisie. Westlandia was met 3-2 te sterk voor de Goesenaren, die voor de eerste keer dit seizoen in het rechterrijtje staan. VC Vlissingen boekte wel een overwinning; op eigen veld werd het Limburgse Minor met 1-0 verslagen. Raymond Wolff scoorde de enige treffer.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B

GOES verliest voor de vierde keer op rij, en opmerkelijk genoeg ook voor de vierde keer met dezelfde cijfers: 3-2. De ploeg van Rogier Veenstra komt tot twee keer toe op voorsprong, door goals van Ruben Hollemans en Ray Kroon, maar het houdt geen punten over aan de confrontatie met Westlandia. Stand Derde Divisie B GOES zakt naar de tiende plaats en staat voor de eerste keer dit seizoen in het rechterrijtje. GOES moet nog wel enkele wedstrijden inhalen. Lees ook: GOES verliest ook op bezoek bij Westlandia Hoofdklasse B Vlissingen wint dankzij een treffer van Raymond Wolff met 1-0 van Minor. Een zege die hard nodig was, omdat de Vlissingers al sinds 28 oktober geen driepunter meer hadden gepakt. Tevens is dit de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Stand Hoofdklasse B Door de zege krijgt Vlissingen tegenstander Minor weer in zicht in de strijd tegen degradatie. Lees ook: Wolff bezorgt Vlissingen eerste zege in drie maanden Oefenwedstrijden Oostburg laat weinig heel van SDO'63, ook Terneuzen wint eenvoudig. De dames van Hontenisse winnen afgetekend van DKS.