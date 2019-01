Vandaag strafeis in zaak Anjelierenlaan

De inhoudelijke behandeling van deze zaak was in juni vorig jaar al begonnen, maar is toen gestaakt. Het beantwoorden van meer dan honderd vragen door twee specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nam te veel tijd in beslag. De resterende antwoorden zijn afgelopen maandag besproken op de eerste van drie zittingsdagen. Daaruit bleek dat de verwondingen waar het slachtoffer aan is overleden volgens het NFI niet door een ongeluk kunnen zijn gekomen. De verdediging beweerde dat het slachtoffer ook door iets anders dan geweld om het leven kan zijn gekomen.

Twee Somalische mannen worden verdacht in deze zaak. Een van hen zit al meer dan twee jaar in voorarrest op verdenking van de moord. Op zijn kleding zijn bloedspetters van het slachtoffer aangetroffen.

Schitteren door afwezigheid

De andere man mocht na een kort voorarrest zijn zaak in vrijheid afwachten. Bij hem zijn geen bloedspatten gevonden. Hij wordt alleen nog verdacht van roof omdat hij is gefilmd terwijl hij geld pinde met de pas van het slachtoffer. Dat ging om veertig euro. Deze verdachte kwam op de vorige zitting van 21 januari onverwacht niet opdagen. Zijn advocaat wist ook niet waar hij was.

De tweede verdachte heeft via zijn advocaat laten weten dat hij er bij de volgende zitting wel bij is. De rechtbank vond het daarom niet nodig om hem te bevelen om aanwezig te zijn.

Wat staat er op het programma?

Vandaag gaat de zitting verder en komt de officier van justitie aan bod. Die gaat vanochtend vertellen wat hij van de zaak vindt en vooral welke straf hij daarbij vindt passen. Misschien dat vanmiddag de twee advocaten ook aan de beurt komen, maar dat kan ook worden uitgesteld tot 30 januari.

