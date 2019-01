Zeeland wordt wakker: vogeltelling, strafeis Anjelierenlaan en verkeersremmers

Huismus (foto: Omroep Zeeland)

Vogeltelling

De vogel die het meest voorkomt in Zeeuwse tuinen is de huismus. Dat blijkt uit de Nationale Tuinvogeltelling die afgelopen weekend is gehouden. In Zeeland zijn ook veel vinken en koolmezen geteld. In Zeeland deden zo'n 2100 mensen mee met de telling.

Lees ook:

Onderzoek Anjelierenlaan Vlissingen (2016) (foto: Omroep Zeeland)

Strafeis Anjelierenlaan

Het Openbaar Ministerie maakt vandaag bekend welke straf er wordt geëist tegen de twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een moord in de Vlissingse Anjelierenlaan in 2016. De strafeis heeft zolang op zich laten wachten omdat moest worden uitgesloten dat het slachtoffer door iets anders om het leven kan zijn gekomen.

Lees ook:

Ravage in Nummer Een (foto: HV Zeeland)

Verkeersremmers

Zonder snelheidsremmende maatregelen gaan er meer verkeersongelukken gebeuren in het buurtschap Nummer Een. Dat zegt inwoner Twan Timmermans nadat gisterochtend een automobilist een ravage aanrichtte Bij dat ongeluk werd de auto van Timmermans total loss gereden. Ook was er flinke schade aan een lantaarnpaal en een tuinhek.

Lees ook:

Met de haren in de wind (foto: Anne-Marie van Iersel | Verzeeuwigd)

Minder wind

Eerst regent het gestaag,vanaf halverwege de ochtend gaat die neerslag over in losse buien, soms met hagel of natte sneeuw. De noordwestenwind is krachtig tot hard en uitermate vlagerig. Vanmiddag neemt de wind af en zijn er ook wat opklaringen. De temperatuur ligt een groot deel van de dag rond 5 graden.