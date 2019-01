Huismus het vaakst geteld in Zeeuwse tuinen

Een mus in Westkapelle (foto: Eddy Pors)

De huismus staat al jaren op één en werd dit jaar 5.739 keer gezien in Zeeland. Op nummer twee staat de vink (4.037 keer), gevolgd door de koolmees (3.907 keer). De top vijf wordt afgemaakt met kauwen (3.607) en Turkse tortels (3.198).

De Zeeuwse top 10 is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Zo is de koolmees een plek gezakt (van 2 naar 3) door de stijging van de vink (van plek 5 naar 2). De ekster is nieuw in de top 10, ten koste van de houtduif.

Nationale Tuinvogeltelling

2019 2018 1 Huismus 5.739 4.160 2 Vink 4.037 2.688 3 Koolmees 3.907 3.470 4 Kauw 3.607 3.345 5 Turkse tortel 3.198 2.699 6 Merel 2.828 2.380 7 Pimpelmees 2.243 2.317 8 Roodborst 1.538 1.145 9 Spreeuw 1.452 1.593 10 Ekster 1.252 (stond niet in top 10)

Comeback merels

Landelijk gezien valt op dat de merel voorzichtig bezig is met een comeback. Het dier kwam tot 2016 veel vaker voor in tuinen, maar door klimaatverandering en een virus, liep dat aantal de afgelopen jaren flink terug. In Zeeland is er ook sprake van een comeback. Vorig jaar werden er in Zeeland 2.380 merels geteld, afgelopen weekend 2.828.

Merel (foto: Anne-Marie van Iersel)

De merel staat in Zeeland op plek 6, terwijl de vogel landelijk op plek 4 staat. "Het Usutu-virus is via België en Duitsland ons land binnengekomen", vertelt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. "In de zuidelijke provincies woedt het virus dus al het langste."

In totaal werden afgelopen weekend 38.540 Zeeuwse vogels geteld.

Nationale Tuinvogeltelling