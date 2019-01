ZLM Verzekeringen weer beste werkgever, volgens personeel

ZLM gebouw (foto: Omroep Zeeland)

In 2014 en 2016 werd ZLM Verzekeringen niet alleen uitgeroepen tot de beste werkgever in de financiële dienstverlening, maar ook tot beste werkgever met minder dan 1.000 medewerkers. Het bedrijf in Goes was toen één van de vier landelijke winnaars. Of dat dit jaar weer het geval is, is nog even afwachten. Op 7 maart wordt de overall-winnaar bekendgemaakt.

Beoordeeld door medewerkers

In de Beste Werkgevers-lijst staat nog een bedrijf met een Zeeuws tintje: het Hoornbeeck College - met onder andere een vestiging in Goes - is tot beste werkgever van 2018 - 2019 in het onderwijs uitgeroepen.

In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden bijna 450.000 medewerkers hun werkgevers. De best scorende organisaties worden beloond met het 'Beste Werkgevers Keurmerk'.

