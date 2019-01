Doodslag in de Anjelierenlaan: elf jaar cel geëist

Beide eisen zijn met aftrek van voorarrest. In het geval van de hoofdverdachte is dat 2,5 jaar. De andere verdachte zat na zijn aanhouding acht maanden in voorarrest. Mogelijk valt zijn straf aanzienlijk korter uit dan de tijd dat hij al in de cel zat. Volgens officier van justitie Linda van den Oever zou dat jammer zijn voor hem, maar geen recht op een schadevergoeding geven. "We noemen dat zitten voor de prins."

Wat is er gebeurd? Op 22 september 2016 werd een 26-jarige man dood en badend in een plas bloed gevonden in zijn woning aan de Anjelierenlaan. Meteen wordt in de woning een verdachte gearresteerd en een dag later wordt de tweede verdachte opgepakt. Een van de twee zit nu ruim twee jaar in voorarrest op verdenking van de moord. De tweede verdachte mag de zaak na een kort voorarrest thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de tweede man alleen nog van roof, omdat hij bij een pinautomaat is gefilmd terwijl hij na de moord de pinpas van het slachtoffer gebruikte. Er zijn bij hem geen bloedsporen van het slachtoffer op zijn kleding gevonden, bij de andere verdachte wel.

De advocaten van beide verdachten vroegen om vrijspraak. De rechtbank doet op 14 februari uitspraak.

Verslaggever Niels Schuurbiers volgde de zaak bij de Middelburgse rechtbank en deed verslag via Twitter:

