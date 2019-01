JP de Klerk maakt zich zorgen over het klimaat

Met Fragile Paradise pakt JP de Klerk zijn muzikale leven weer op, ná het uiteenvallen van JP & The Seeger Session Band. De nieuwe bandnaam is JPdeKlerk. Met dochter Lonneke en muzikanten uit Zeeland en Brabant werkt hij aan een album dat nog in de eerste helft van dit jaar moet uitkomen.

De tekst van Fragile Paradise gaat over klimaatverandering. JP: "Je ziet op allerlei manieren dat het klimaat aan het veranderen is, en dat er een situatie ontstaat die mijn generatie voor een groot deel heeft veroorzaakt door niet zo verantwoordelijk omgaan met de aarde. We laten voor onze kinderen iets achter waar ze keihard mee aan de slag moeten om onze problemen op te lossen."

Op een steenworp afstand

De Klerk is opgegroeid in de Oude Koudekerkseweg in Middelburg. Die straat was ook de inspiratie voor het soloalbum van JP de Klerk, Old Cold Churchroad, dat in 2017 verscheen. In dezelfde straat, op een steenworp afstand woonde Rob Marinissen, die inmiddels internationaal naam heeft gemaakt als celebrity- en reclamefotograaf. Vorig jaar werd het contact tussen de twee hernieuwd toen hij in Middelburg was voor een lezing en masterclass.

JP de Klerk vertelt over zijn nieuwe single en videoclip Fragile Paradise