Wereldprimeur! Onlinecatalogus om bruinvissen te herkennen

Bruinviskalf in de Oosterschelde (foto: Stichting Rugvin)

Een onderzoeksteam maakte afgelopen jaren duizenden foto's van bruinvissen in de Oosterschelde. Aan de hand van de plaatjes zijn bruinvissen geïdentificeerd, want de dieren zijn individueel te herkennen aan kleurpigmenten, rugvinvorm en littekens. Door de herkenning kunnen de bruinvissen nu jarenlang worden gevolgd. Dat moet informatie opleveren over tal van onderwerpen, zoals sociale banden tussen dieren en overlevingskansen.

Vaste bewoners

Stichting Rugvin meldt dat in het onderzoek al is ontdekt dat minstens achttien individuen al minstens vijf jaar in de Oosterschelde rondzwemmen en gerust vaste bewoners kunnen worden genoemd. Dat is anders dan in de Noordzee waar de aantallen per seizoen wisselen omdat bruinvissen naar andere gebieden trekken.

Aan de hand van deze catalogus die online staat kunnen mensen ook zelf kijken of de door hun gefotografeerde bruinvis al eerder in de Oosterschelde is gezien. En als iemand een match met zijn of haar foto's heeft gevonden, dan hoort Stichting Rugvin dat graag.

Lees ook: