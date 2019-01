Van Anrooij en Van Dijke naar WK veldrijden

Shirin van Anrooij in actie bij het NK veldrijden in Huijbergen (foto: Orange Pictures)

Shirin van Anrooij is een van de zes Nederlandse vrouwen, die in de selectie voor rensters tot 23 jaar is opgenomen.

Tim van Dijke, die van origine eigenlijk mountainbiker is, doet mee bij de mannen tot 23 jaar.

Tim van Dijke werd in 2018 Nederlands kampioen mountainbike bij de junioren (foto: Orange Pictures)

Het wereldkampioenschap wordt in Bogense gehouden. Van Dijke komt zaterdag in actie. Van Anrooij op zondag.