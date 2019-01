Dode man Plein 1940 overleed aan overdosis drugs

Dat de doodsoorzaak nu pas bekend wordt, komt onder andere door drukte bij het NFI. "En er lag niet echt druk op, omdat we wisten dat het geen misdrijf was", licht een woordvoerder van de politie toe.

Op Plein 1940 in Middelburg is vanmorgen het levenloze lichaam van een persoon gevonden (foto: HV Zeeland )

Het lichaam van de man werd op 28 juni 's ochtends rond 6.00 uur gevonden. De politie stelde een onderzoek in en het plein werd een paar uur afgezet. Al snel bleek dat er geen sprake was van een misdrijf. Het onderzoek is nu afgerond.

