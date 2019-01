Kandidaat-Statenlid PVV verwijdert grove berichten op Facebook

Advocaat Jos Brech wordt uitgemaakt voor' Roetmop'. (foto: omroep zeeland)

'HEIL KUZU!. De Turkse opvolger van Adolf H.' en 'Ik vind Gerald Roetmop een uitstekende advocaat voor Jos Brech (verdachte van de moord op Nicky Verstappen, red.)', zijn twee berichten op Facebook van Baars die verwijderd zijn. En ook het commentaar op een nieuwsbericht met de tekst 'Heerlijk die Marokkanen. Alhoewel gereformeerden ook niet kloppen', werd dit weekend weggehaald.

Commentaar van Henk Baars op nieuwsbericht (foto: omroep zeeland)

In het radioprogramma Zeeland komt thuis op Omroep Zeeland werd PVV-lijstrekker Peter van Dijk vrijdag gewezen op de berichten. Van Dijk gaf aan dat de social media van de Zeeuwse kandidaten was onderzocht op eventueel problematische inhoud: "Dat is één van de dingen waarop we bekijken of mensen geschikt zijn om in onze fractie te komen."

Als Van Dijk met de berichten geconfronteerd wordt, zegt hij dat er geen aanleiding was voor de PVV om op basis van social media kandidaten voor de verkiezingen voor Provinciale Staten te weigeren: "Iedereen gaat in eerste instantie zelf over de uitlatingen op sociale media, wij bepalen dan of we daarmee kunnen leven." Op de vraag of de PVV met uitlatingen als deze kan leven zegt Van Dijk:" Nou, ja, laat ik maar zeggen, ja."

Peter van Dijk over Facebookberichten Henk Baars

Nu lijkt het er toch op dat door het weghalen van de uitlatingen en berichten, deze niet wenselijk zijn voor een aspirant-Statenlid. Dat beaamt Van Dijk op maandagmorgen: "Ik heb hem gebeld en gevraagd of hij het handig vond om dergelijke uitlatingen op Facebook te plaatsen nu hij op de kieslijst staat. Hij zag ook wel in dat dit niet het geval was en heeft op eigen initiatief de berichten weggehaald."

Van Dijk zegt een lang gesprek met Henk Baars te hebben gehad waarna ze het er over eens werden dat dergelijke berichten niet passen bij iemand op de kieslijst en dat daarmee de kous af is. Hij vindt het verder niet relevant of met het weghalen van de berichten, ook het gedachtegoed van degene die ze plaatst weggenomen is.

Lees ook: