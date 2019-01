Deel dit artikel:













Rapper Chav droomt van de top

Rapper Chav uit Middelburg heeft een EP gemaakt. Op 'Plus' staan zeven tracks die gebaseerd zijn op wat hij zoal meemaakt. Aan inspiratie heeft de student aan de Rockacademie in Tilburg geen gebrek, want hij werkt alweer aan nieuw materiaal. Maandag was hij op bezoek in het radioprogramma 'Goedemorgen Zeeland'. Daar vertelde hij dat zijn eerste doel is een positie te bemachtigen in de Zeeuwse Top 40.

Hoe blij ben je met de EP Plus? "Heel blij. Het is een droom die ik al heel lang heb. Ik heb er bijna anderhalf jaar aan gewerkt." Vroeger trad je vaak op met stadgenoot Qube. Hoe staat het met die samenwerking? "Op de laatste track van de EP heeft Qube een verse. Maar verder zijn we elk bezig met onze eigen muziek. Daar ligt de focus op." Je zit op de Rockacademie in Tilburg. Hoe bevalt dat? "Ja, ik ben net begonnen als eerstejaars. Je leert heel veel, je werkt met veel verschillende mensen samen en spreekt mensen met verschillende meningen. Ieder heeft zijn eigen blik. Deze EP heb ik gemaakt voordat ik wist dat ik aangenomen was op de Rockacademie, dus dit staat nog wel los van school. Maar ik ben met nieuw materiaal bezig dat ook dit jaar nog verschijnt." Waar haal je je inspiratie vandaan? "Ik haal inspiratie uit het dagelijks leven, uit dingen waar ik over na denk en met andere mensen over praat. Uiteindelijk komt het eruit." Hoe zie je je toekomst? "Ik wil in de Zeeuwse Top 40 terechtkomen. Ik wil hele toffe festivals gaan spelen en nog meer platen uitbrengen. Uiteindelijk wil ik aan de top van de Nederlandse hiphop komen. Dat mag nog wel even duren, maar dat is wel de droom en de ambitie." Eén van de tracks op Plus is 'Vanavond'. Waar gaat dat over? "Vanavond is een liedje samen met Shnnna. Het gaat over dat je een meisje tegenkomt en je wil haar aanspreken, maar je bent een beetje verlegen. Je stapt er nederig op af, want je bent onder de indruk." ITEM Chav Artwork van de EP Plus van Chav (foto: Chav)