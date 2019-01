Middeleeuwse oorkondes doorscrollen vanuit je luie stoel

Zeventien mensen leenden in 1572 geld uit in de strijd tegen de Spanjaarden. (foto: Omroep Zeeland)

In totaal staan er meer dan 150.000 oorkondes online in de Digitale Charterbank Nederland, waaronder uit twee Zeeuwse archieven: het Zeeuws archief (5.074 oorkondes) en het Gemeentearchief Vlissingen (18).

De oorkondes stonden al langer online, op de verschillende sites van de archieven zelf. Nu staat alles op één plek waardoor het voor onderzoekers een stuk makkelijker wordt om oorkondes op te zoeken en ze te gebruiken voor onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis.

In de databank vind je bijvoorbeeld stukken als deze van 19 juni 1403: Boudin van Borselen verklaart, dat, in geval Kateline, dochter van wijlen Adryaen Willemssone van Duveland, na met hem gehuwd te zijn, zonder kinderen na te laten mocht overlijden, de goederen ter waarde van 110 ponden grooten, die hare moeder Johane haar boven haar vaderlijk erfdeel mede ten huwelijk geven zal, weder aan vrouwe Johane en hare erfgenamen zullen vervallen. Dit was gheadaen int jaer ons Heeren MCCCC ende drie upten neghentiensten dach in Junio. Opgenomen in een vidimus van schepenen van Zirixe dd. 1417 Juni 23.

"Oorkondes uit de Middeleeuwen, ook wel charters genoemd, zijn vooral belangrijke afspraken tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld een koop- of verkoopcontract of een akte van belening, dat iemand een stukje grond mag gebruiken", vertelt Leo Hollestelle van het Zeeuws Archief. "Meestal op perkament, met onderaan een zegel."

"Het zijn onze oudste stukken", gaat hij verder. "Dat perkament is sterk materiaal, kan de tand des tijds goed doorstaan." De zegel is eigenlijk nog het breekbaarst. "Vaak ontbreken de zegels omdat ze afgebrokkeld zijn of verzamelaars ze ervan af gehaald hebben."