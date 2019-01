Woningverkoop Zeeland 2018 iets gekrompen

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

Na het begin van de kredietcrisis in 2008 zakte de Zeeuwse huizenmarkt (in navolging van de landelijke ontwikkeling in) naar het dieptepunt 2013, toen in Zeeland nog maar 3192 huizen van eigenaar wisselden. Sindsdien klauterde de markt uit het dal, tot een hoogtepunt in 2017, toen er 5997 woningen werden verkocht. Het lijkt nu alsof de verkoop nu over zijn hoogtepunt heen is.

Grafiek

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van Zeeland (cijfers op de linker as) met die in Nederland (cijfers op de rechter as) vergeleken. Het hoogtepunt in 2017 is gelijk gelegd.

Prijzen

Tegelijkertijd zijn de prijzen bij verkoop (zoals geregistreerd door het Kadaster) in het laatste kwartaal van 2018 gestegen. In Nederland als geheel met 9 procent, maar in Zeeland met 5,6 procent, het laagste percentage van het hele land.