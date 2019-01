Verdachten herkennen zichzelf op televisie

Twee van de drie mannen die worden verdacht van het betalen met vals geld in zeker zeven Zeeuwse supermarkten hebben zich gemeld bij de politie. Dat deden ze omdat ze zichzelf hadden herkend op de beelden in het programma Opsporing Verzocht. De derde verdachte wordt nog gezocht.

In Opsporing Verzocht werden haarscherpe beelden getoond van bewakingscamera's. Daarop was te zien hoe de verdachten vorig jaar tussen 29 augustus en 6 september te werk gingen in supermarkten. Ze kwamen los van elkaar binnen en rekenden een paar boodschappen af met een briefje van vijftig. Net voordat de mannen het geld gaven, vroegen ze iets lastigs, zodat kassamedewerkers even afgeleid waren en niet op het geld letten.

Dikker en zonder watermerk

De mannen slaagden erin met het valse geld te betalen in zeker zeven zaken verspreid over heel Zeeland. De zaak kwam pas aan het licht toen een kassamedewerker in Kamperland een biljet door de scanner haalde en ontdekte dat er iets mis was. Het briefje voelde dikker aan dan echt geld, bovendien ontbrak het juiste watermerk.

Na de televisie-uitzending afgelopen dinsdag kreeg de politie tien tips, en afgelopen zaterdag telefoontjes van twee van de drie betrokkenen. Het gaat om mannen van 19 en 20 jaar, afkomstig uit Breda.

