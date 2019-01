Zeeuws-Vlaamse leerlingen: 'Alsjeblieft, laat ons wat langer slapen...'

Later beginnen betekent volgens schoolbestuurders dat de lessen beter aansluiten op het openbaar vervoer. En omdat uit onderzoeken blijkt dat het puberbrein 's morgens vroeg 'nog niet aan staat'.

Geweldig plan

Een van de leerlingen van het Zwin College in Oostburg beaamt dat volmondig. "Ja, ja, en nog eens ja", zegt ze. "Je staat 's morgens op en je doet maar wat, je bent er nog helemaal niet bij. Als je dan in de bus zit, denk je: waar ben ik mee bezig? Dus later beginnen is een geweldig plan."

Later naar huis

Maar niet alle leerlingen staan te springen om later te beginnen. "Dat betekent dus ook dat je later naar huis kunt", zegt een jongen. "Dat gaat ook weer van je vrije tijd af. Dus wat mij betreft blijft alles bij het oude, ook al snap ik dat veel leerlingen het wel fijn zouden vinden."

Als het voorstel wordt aangenomen sluiten het Zwin College en het Lodewijk College (Terneuzen)aan bij de lestijden op het Reynaert College (Hulst). Daar beginnen de leerlingen al om 09.00 uur.