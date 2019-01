6,5 miljoen euro erbij voor Zeeuwse bedrijven

Mona Keijzer overhandigt cheque voor het Zeeuws Participatiefonds (foto: Omroep Zeeland)

Het Zeeuws Participatiefonds bestaat al twintig jaar, maar kan door de injectie vanuit het Rijk in één klap meer bedrijven helpen én grotere financieringen verstrekken. Tot nu waren er alleen financieringen van 250.000 euro mogelijk, nu wil het fonds financieringen tot maximaal 1 miljoen euro toestaan.



Staatssecretaris Mona Keijzer bracht eerder vandaag al een werkbezoek aan twee bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het ZPF: Seafarm in Kamperland en Demacq in Ritthem.

Finance Me!? is bedoeld voor ondernemers die willen innoveren en groeien en nog op zoek zijn naar financiering. Er zijn investeerders, fondsmanagers, banken en accountants aanwezig om de ondernemers wegwijs te maken en vragen te beantwoorden. "Als ondernemers kiezen voor een lening bij het Zeeuws Participatiefonds, dan zie je vaak dat een andere financier eveneens bereid is geld in het bedrijf. te steken", zegt Edwin van Houte van het Zeeuws Participatiefonds.

Het Rijk wordt aandeelhouder

Het Rijk geeft niet zo maar het geld aan Zeeland, maar wordt aandeelhouder van het fonds. Ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland heeft al geld in het fonds zitten (3,25 miljoen) en de provincie Zeeland heeft ook geld ingebracht (4 miljoen). ZLM Verzekeringen, De Zeeuwse Verzekeringen en ABN Amro zijn ook aandeelhouders in het fonds.



Bedrijven die een beroep doen op het fonds geven aandelen in hun bedrijf uit en kunnen die later terugkopen. Het Zeeuws Participatiefonds blijft in veel gevallen vijf tot zeven jaar aandeelhouder.