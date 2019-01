Alles voor een mooi verkiezingsplaatje

Bay Watch

"Niet knipperen, anders heb ik straks dichte ogen. En een beetje losser in de schouders mensen." Fotograaf Oscar van Beest weet de Zeeuwse sociaal-democraten die hij fotografeert goed te enthousiasmeren. Politici van de Partij van de Arbeid lopen een middagje te blauwbekken in historisch Veere. Alles voor een mooi plaatje.

"Even aan komen lopen in een rij, net als in Bay Watch." Vrolijk gelach in de groep, onder wie de Statenleden Anita Pijpelink en Ralph van Hertum. Vol zelfvertrouwen kijken zij even later in de lens van Van Beest.

PvdA-Statenleden Anita Pijpelink en Ralph van Hertum poseren voor de fotograaf. (foto: Omroep Zeeland)

Het is duidelijk: de campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart beginnen goed op stoom te komen. Nog even en dan hangen de straten in Zeeland weer vol met posters van politici op wie we kunnen gaan stemmen.

Geen SGP of PVV

Fotograaf Van Beest werd gevraagd door de PvdA, omdat zijn tentoonstelling Schrijvers in Sluis positief was opgevallen. Aangezien de huisfotograaf van de PvdA er net mee ophield, viel de keus al snel op Oscar van Beest.

De fotograaf volgt de politiek wel, maar is naar eigen zeggen geen 'politiek dier'. "Ik heb wel veel met mensen en portretten". Maar met de PvdA voelt hij zich zeker verwant en hij zou ook niet zomaar voor iedere partij willen fotograferen. Met SGP'ers voelt hij geen klik en die is wel nodig om goede foto's te maken, vindt Van Beest. Over de PVV zegt hij: "Het moet wel een beetje fatsoenlijk blijven ... in mijn optiek dan."

Fotograaf Oscar van Beest haalt alles uit de kast om een goede foto te maken. (foto: Omroep Zeeland)

Radioreportage met Oscar van Beest aan het werk in Veere