John Karelse: 'Sommige jongens stoppen omdat ze mij als trainer niet aankunnen'

"Ik denk dat ik soms te hard ben bij de JVOZ", zegt Karelse die trainer is van JVOZ onder de 17. "Maar ik zit daar niet omdat het leuk moet zijn." Karelse vindt juist dat hij daar voor het tegenovergestelde zit. "Ik zit daar om iedereen een schop onder zijn kont te geven. Ik wil dat ze hoog terecht komen en soms moet je dan hard zijn."

Karelse vertelt dat er wel eens spelers weg zijn gegaan omdat hij hun trainer was. "Sommige jongens kunnen tegen mijn aanpak en andere niet." Als voorbeeld geeft hij aan vaak ruzie te hebben gehad met Sylvio Hage. De aanvaller zat bij JVOZ maar vertrok afgelopen zomer naar tweedeklasser Yerseke. "Dat liep wel eens uit de klauwen. Hij is een fantastische spits, maar als hij de bal niet heeft is hij heel laks. Daar hadden we vaak woorden over." Dat liep soms hoog op. "We hebben wel eens met de koppen tegen elkaar gestaan. Alleen mij gaat het erom dat zijn niveau omhoog gaat."

Andere gasten

Karelse is één van de vier gasten aan tafel bij presentator Jan-Jaap Corré en naast dat hij over de JVOZ praat, heeft hij het ook over zijn vertrek bij Vlissingen. Dressuurruiter Tessa Baaijens uit Goes praat over haar handicap en het doel om de Paralympische Spelen te halen. De broers Karim en Youssef Ben Sellam zijn talentvolle keepers en vechten om een plek onder de lat bij zaalvoetbalclub Groene Ster.

De Derde Helft wordt iedere maandag uitgezonden na Zeeland Nu (17.15 uur) en het programma wordt ieder uur herhaald.