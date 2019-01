Mesu toont vorm met achtste plek op Weissensee

Erwin Mesu in actie op de Weissensee (archief) (foto: Orange Pictures)

Mesu doet deze dagen mee aan verschillende wedstrijden op de Weissensee. Vorige week werd hij al een keer tiende. Dat was op het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Vandaag stond een Grand Prix-wedstrijd op het programma. Bijzonder aan de achtste plaats van Mesu is dat hij normaal geen goede sprinter is, maar zich nu kon meten met goede sprinters als Gary Hekman (hij werd eerste) en Simon Schouten (vierde).

De prestatie belooft wat voor aanstaande woensdag, dan staat de Alternatieve Elfstedentocht op het programma. Een wedstrijd over 200 kilometer die Mesu in 2015 al eens won.