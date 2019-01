Deel dit artikel:













Auto botst tegen boom in Oosterland

Op de Bredeweg in Oosterland is aan het begin van de avond een personenauto tegen een boom geknald. De automobilist is ter controle naar het ziekenhuis gebracht en de auto is weggesleept.

Auto botst tegen boom in Oosterland (foto: Provicom) Volgens HV Zeeland raakte het voertuig in een bocht van de weg door hevige winterse neerslag. Tegen een boom kwam de auto tot stilstand. De brandweer kwam ter plaatse omdat de deur van de auto niet meer open kon.