Zeeuws-Vlaams duo wint titel bij NK Twirlen

Zeeuws-Vlaamse winnaars bij NK Twirlen in Almere, (vlnr) Jasmijn van Puijvelde en Sjaron Dooms (foto: Mira Dooms)

"We hebben de jury waarschijnlijk ingepakt met onze big smile, door oogcontact te blijven houden en met onze Zeeuws-Vlaamse attitude", denkt Sjaron Dooms. Ze was overdonderd door de winst. "Dat had ik van tevoren echt niet gedacht, dat we met een titel naar huis zouden gaan."

Sjaron Dooms over haar winst bij NK Twirlen samen met Jasmijn van Puijvelde

Ze wonnen bij het Twirlen, dat is een combinatie van dans en acrobatiek met een baton, een stokje, waarmee met name draaiende bewegingen gemaakt worden en waarmee gegooid wordt.