Achttien gelukkige ballerina's mogen dansen met het Royal Moscow Ballet

De Russische danseres en choreograaf Anastasia Emelianova koos zestien leerlingen uit die op op 23 maart samen met het Royal Moscow Ballet op het podium staan in De Middelburgse Schouwburg. Het balletgezelschap zal hier 'The Sleeping Beauty' dansen. Een van de gelukkigen is Isis Vergouwe: "Ik vind het supercool, want het is een heel groot ballet en daar wordt je dan wel voor uitgekozen."

Het Royal Moscow Ballet Ieder jaar geeft het Royal Moscow Balletgezelschap minstens vijftig voorstellingen over de hele wereld. De dansers startten dit jaar hun optredens in Ierland en vanaf maart zijn zij te zien op de Nederlandse podia.

Voorafgaand aan de voorstelling moet de selectiegroep de voorstellingsdans door middel van een instructievideo van het Royal Moscow Ballet leren. Ook verzorgt het dansgezelschap kostuums voor de kinderen, maar dan moeten zij die wel passen.

'Dan klopt de verhouding niet'

"Ons Nederlandse volk is redelijk lang en daarom vielen de langste deelnemers af", vertelt danseres Elodie van Heek die tijdens de auditie als tolk fungeerde. "In de voorstelling spelen ze katten en bloemen en als ze dan groter zijn dan de Russische dansers klopt de verhouding niet", aldus van Heek.

