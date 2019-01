De 70-jarige Victor Couwenbergh weet zich staande te houden in de wereld van antiek

De showroom van Couwenbergh staat vol met meubilair en klokwerk, maar dat is niet alles. Achterin zijn tuin heeft hij een werkplaats waar hij uren spendeert om zijn inkopen te restaureren. Ondanks zijn leeftijd is het voor hem nog lang niet aan de orde om ermee te stoppen. "Het is mijn hobby en hoe ouder je wordt hoe meer expertise je erin krijgt. Het zou zonde zijn om er dan mee te stoppen", zegt Couwenbergh.

Antiek gaat misschien wel meer dan 300 jaar mee en dan ziet het er nog als nieuw uit." Victor Couwenbergh, antiekhandelaar

De 21e eeuw met moderne meubels en minder interesse in antiek vindt Couwenbergh maar niks. "Ik hou van oude spullen en heb het idee dat de huidige generatie geen kwaliteit herkent. Antiek gaat misschien wel meer dan 300 jaar mee en dan ziet het er nog als nieuw uit. Tegenwoordig wordt er veel plastic zooi bij de mensen naar binnen gesleept dat maximaal 5 jaar meegaat, en dat mag vooral niet te duur zijn."

Antiekhandelaar Victor Couwenbergh bij zijn klokken die nog gerepareerd moeten worden (foto: Omroep Zeeland)

Couwenbergh heeft geen antiekwinkel en daarom is hij vaker te vinden in de werkplaats dan in zijn showroom. "In een antiekwinkel moet je de hele dag wachten op een klant en dat vind ik zonde van mijn tijd. Daarom werken we op afspraak", vertelt hij.

In 2008 waren er nog 1600 antiekzaken in Nederland, nu zijn het er nog maar 960 berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit betekent dat 40 procent van de antiekzaken de deuren hebben gesloten. Ook blijkt dat antiekzaken vaak eenmansbedrijven zijn waardoor er zonder opvolger een einde aan komt.

De reparaties lopen een stuk beter dan de verkoop, maar dat komt volgens hem niet omdat antiek te duur in aanschaf is. "Ik bestrijd dat antiek duurder zou zijn dan nieuwe spullen, want designmeubels zijn best aan de prijs en zijn over een paar jaar weer uit de mode. Antiek daarentegen zou voor de liefhebber altijd de charme blijven houden die ik er al 45 jaar in herken."