Zeeland wordt wakker: twirlen, ballet en weinig antiek

Auto botst tegen boom in Oosterland (foto: Provicom)

Auto op boom

Op de Bredeweg in Oosterland is gisteravond een personenauto tegen een boom geknald. De automobilist is ter controle naar het ziekenhuis gebracht en de auto is weggesleept.

Lees ook:

Zeeuws-Vlaamse winnaars bij NK Twirlen in Almere, (vlnr) Jasmijn van Puijvelde en Sjaron Dooms (foto: Mira Dooms)

Kampioen twirlen

Het Zeeuws-Vlaamse twirlduo Jasmijn van Puijvelde uit Lamswaarde en Sjaron Dooms uit Terneuzen heeft in Almere een NK op hun naam geschreven in de leeftijdscategorie 15 plus.

Lees ook:

masterclass balletschool Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Masterclass ballet

Tutu's, de haren strak naar achteren en een grote spiegel waar je iedere beweging van jezelf kan zien. Vijfentwintig ballerina's van de Zeeuwse balletschool stonden klaar om de sterren van de hemel te dansen, en dat voor een plekje in het Royal Moscow Ballet.

Lees ook:

Minder antiek Victor Couwenbergh Grijpskerke (foto: Omroep Zeeland)

Steeds minder antiek

Bijna de helft van de antiekzaken in Nederland sluit de deuren omdat steeds meer mensen kiezen voor een licht en Scandinavisch interieur. De 70-jarige Victor Couwenbergh uit Grijpskerke gooit het bijltje er echter niet bij neer, hij heeft het namelijk nog druk genoeg met zijn antiekhandel.

Lees ook:

Een regenbui trekt over het kanaal door Zuid-Beveland (foto: Ria Overbeeke)

Het weer:

Vandaag blijft het droog en af en toe komt de zon er aan te pas. Vanmiddag is het 4 of 5 graden maximaal. De wind is zuidelijk en matig, kracht 3 tot 4. Vanavond en komende nacht overheerst bewolking met later misschien al een beetje sneeuw. De temperatuur daalt tot het vriespunt. Morgen overdag passeert een storing met als gevolg enige tijd sneeuwval. Het kan wit en glad worden. De temperatuur blijft in de sneeuwval omstreeks het vriespunt schommelen. Als later op de dag de wind naar het westen draait, kan het door de aanvoer van zeelucht 3 of 4 graden worden.