Mobiele bereikbaarheid in Grijpskerke verbeterd

Gedeputeerde de Bat en regiodirecteur Anja de Vos-Biemans van KPN in Grijpskerke (foto: Provincie Zeeland)

In Grijpskerke bleek uit een enquête en een onderzoek dat de mobiele dekking verbeterd kon worden. Het onderzoek van de provincie was in de zomer van vorig jaar. Ruim 2.700 Zeeuwen hebben locaties genoemd waar zij problemen ervaren met één of meerdere providers. Vervolgens heeft een gespecialiseerd bedrijf op 22 locaties metingen gedaan.

De metingen gaven aan dat de mobiele bereikbaarheid op veel plaatsen in Zeeland in orde is, maar dat dit per provider verschilt. Waar de één op een bepaalde locatie uitstekende dekking levert, heeft de ander daar een slechte dekking. De onderzoeksresultaten waren voor de provincie aanleiding om in gesprek te gaan met de providers.

Grijpskerke

KPN heeft in december toegezegd dat de bereikbaarheid op meerdere plekken in Zeeland verbeterd zal worden, onder meer in Grijpskerke en Cadzand. In Grijpskerke is deze maand een nieuwe antennemast geplaatst. In Cadzand gebeurt dat later dit jaar.