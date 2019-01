Dit zijn de populairste Zeeuwse babynamen van 2018

Trendy of traditioneel? (foto: Evan Amos | Wikimedia Commons)

En op de vijfde plaats in Zeeland komt Marinus, ook al zo'n naam die in onze provincie met gemak de eeuwen trotseert. In de rest van Nederland zijn de Marinussen maar dun gezaaid: hij komt landelijk pas op de 244e plaats. Op de eerste plaats staat Lucas, die bij ons op vier eindigt.

De complete lijst van alle babynamen is gepubliceerd door de Sociale Verzekeringsbank, die de kinderbijslag uitbetaalt en dus ook alle namen registreert.

Julia en Maria

Als het om een meisje gaat kiezen Zeeuwse ouders iets vaker een trendy naam in plaats van een traditionele naam. Want de meest voorkomende babynaam bij de meisjes in Zeeland is tegenwoordig Julia en zij is ook landelijk helemaal de nummer één.

Op de tweede plaats komt in onze provincie evenwel Maria. Daaruit blijkt opnieuw de traditionele gezindheid van de Zeeuwse ouders, want die naam gaat al minstens zo lang mee als Marinus en komt in de rest van Nederland pas op de veertigste plaats.

Top Tien Zeeland

Rang Meisjes Jongens 1 Julia Jan 2 Maria Levi 3 Anna Cornelis 4 Eva Lucas 5 Emma Marinus 6 Zoë Milan 7 Fenna Pieter 8 Mila Finn 9 Fleur Johannes 10 Hailey Ryan