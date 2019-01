Deel dit artikel:













Gedetineerde ontsnapt bij onderzoek in ziekenhuis Goes

Uit het ziekenhuis in Goes is vanmorgen een gedetineerde ontsnapt. De man was daar voor medisch onderzoek en werd begeleid door politieagenten. Rond half negen wist de man te ontkomen.

(foto: Omroep Zeeland) De politie is direct een grote zoekactie gestart. Een uur later werd de man in de buurt van het station aangehouden. De politie wil verder niets kwijt over hoe de man wist te ontsnappen.