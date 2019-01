Watersnoodheld Wim Schot overleden

Wim Schot tijdens een radio-uitzending over de Watersnoodramp op Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Schot woonde in 1953 op de Nieuwe Haven van Zierikzee. Hij was toen 25 jaar oud. De avond voorafgaand aan de Watersnoodramp waarschuwde zijn vader hem al voor het hoge water. De kade stond toen al onder water, terwijl het eb was.

De middag na de ramp begon Schot samen met een vriend mensen van de daken in Zierikzee te halen. Totdat zijn neef Jan hem vertelde dat het in de polders rondom Zierikzee nog veel erger was.

Mensen van de daken

Samen met zijn neef roeide Wim Schot richting de Vierbannenpolder tussen Zierikzee en Ouwerkerk. Daar haalden ze samen een paar honderd mensen van de daken, waaronder Ria Geluk uit Capelle. Zij was jaren later de oprichter van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

In het Omroep Zeeland programma De getuigen van 1953 vertelde Schot over de Watersnoodramp.

In februari 2013 vertelde Wim Schot een uur lang bij Omroep Zeeland op de radio over zijn herinneringen. Luister hier terug: