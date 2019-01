Spannende dag voor Arduin: hoe ziet de toekomst eruit?

Arduin, houtatelier Vakwerk in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Arduin staat op het randje van faillissement en dat zou tragische gevolgen hebben. De zorg voor vijfhonderd cliënten houdt op en negenhonderd medewerkers staan op straat.

Zorggigant 's Heeren Loo schiet Arduin al te hulp met extra personeel, investeringen en hulp bij het opstellen van een reorganisatieplan. De intentie is om Arduin over te nemen en de zorg voor cliënten over te nemen. Maar kan 's Heeren Loo het enorme miljoenenverlies dragen en Arduin in de komende jaren ombuigen tot een goedlopende organisatie?

Trekt de minister nog eens een paar miljoen uit?

Financiële hulp van het ministerie is noodzakelijk. In december trok minister Hugo de Jonge al anderhalf miljoen euro uit om de eerste acute financiële nood te ledigen. Is hij bereid om nog een keer flink in de buidel te tasten? Vanmiddag worden daarover op het ministerie de knopen doorgehakt.

Eén ding is in elk geval zeker: Arduin ontkomt niet aan een drastische reorganisatie. Details daarover worden vanmiddag gepresenteerd.

Arduin, lunchroom Dustoch in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: