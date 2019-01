Groeien door aandelen te verkopen in je bedrijf

Sinke begon als teler, maar wilde zijn planten en kruiden ook zelf verwerken en afvullen. Maar het geld om daarin te investeren had hij zelf niet. "Het gaat om gespecialiseerde apparaten. Bij een bank alleen kreeg ik het geld niet los. Wat goed werkte was dat het Zeeuws participatiefonds wel wilde investeren en de bank daardoor ook een bijdrage deed", zegt Sinke.



De eigenaar heeft even getwijfeld om naast de bank andere investeerders in huis te halen, omdat hij op eigen kracht niet verder kwam. "Je weet dan niet wat je in huis haalt, dus dat heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan. Het ZPF vult een grijs gebied in voor bedrijven.

Het Zeeuwse participatiefonds (ZPF) heeft sinds maandag 13,5 miljoen euro in kas, om bedrijven als Biosfeer te helpen. Dat komt door een financiële injectie vanuit het Rijk. Bedrijven kunnen nu tot maximaal één miljoen euro een aanvraag doen voor financiering. Het ZPF koopt aandelen in je bedrijf, met dat geld kun je als bedrijf je investering doen. Je kunt er later voor kiezen om die aandelen weer terug te kopen, zodat je weer volledig zelf eigenaar bent.

Biosfeer was in het begin een kruidenboerderij waar twee mensen werkten die kruiden verbouwden voor restaurants in de buurt. Met het geld dat Sinke via het ZPF heeft kunnen lenen, heeft hij flink kunnen groeien. "Inmiddels werken er zeventien mensen bij ons."