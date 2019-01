Advies: zaak dodelijk ongeluk Noordgouwe terug naar het hof

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: OZ)

Een man uit Dreischor is zowel door de rechtbank als in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor doodslag en poging tot doodslag in het verkeer, het rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Maar volgens de adviseur is voor zo'n veroordeling tot doodslag opzet nodig, en dat is in deze zaak niet bewezen. Volgens hem moet de zaak daarom over.

De man reed op 23 juli 2016 onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol en zonder geldig rijbewijs met zijn bestelbus twee mensen op een motor aan. Een 29-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, haar man raakte zwaargewond.

De Hoge Raad is niet verplicht het advies te volgen. Het is niet bekend wanneer de raad besluit dit wel of niet te doen.

