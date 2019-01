Deel dit artikel:













Koningin Máxima naar Vlissingen voor Meer Muziek in de klas

Koningin Máxima is 20 februari in de Lasloods in Vlissingen voor de ondertekening van akkoord over muziekonderwijs in Zeeland. Máxima is erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas.

Koningin Máxima in Kerkwerve (foto: ANP) In het akkoord staat veel meer kinderen op de basisschool in aanraking moeten komen met muziekles. Nu is de veertig procent, over twee jaar moet dat zijn verdubbeld. De ondertekening wordt een feestelijke en muzikale bijeenkomst. Daar zullen ook 550 kinderen bij aanwezig zijn.