Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lamb Weston/Meijer deelt kantoren opnieuw in

Een aantal Zeeuwse werknemers van aardappelverwerker Lamb Weston/ Meijer in Kruiningen gaat in West-Brabant werken, een deel van het Brabantse personeel krijgt een plaatsje in Kruiningen. Dat is het gevolg van het opnieuw indelen van de kantoorcentra in Kruiningen, Bergen op Zoom en Breda.

Exterieur Lamb Weston Meijer in Kruiningen (foto: OZ) Om hoeveel werknemers het gaat, is nog niet duidelijk. Daarover worden nog gesprekken gevoerd. Lamb Weston/ Meijer benadrukt dat het in elk geval echt om een verhuizing gaat, er worden geen banen geschrapt. Volgens Lamb Weston/ Meijer zijn de huidige kantoren in Kruiningen en Breda te krap geworden. Met de nieuwe ruimtes en een nieuwe taakverdeling denkt het bedrijf komende jaren verder te kunnen groeien. Volgens Lamb, Weston/Meijer wordt het dan ook makkelijker om jonge, hoogopgeleide mensen te werven. Bij Lamb Weston/ Meijer werken 1.400 mensen. Lees ook: Lamb Weston-Meijer wil werkomgeving verbeteren en sluit mogelijke verhuizing niet uit Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.