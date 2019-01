Schoolhond Teddy biedt troost bij tegenslag en verdriet

Het baasje van Teddy is Anniek de Kok. Anniek werkt op de school als ondersteuningscoördinator. 'Ik zocht naar een nieuwe manier om leerlingen te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld veel te maken met rouw en verlies. Uit onderzoek bleek dat een hond daar goed bij kan helpen.'

'Als mijn emoties hoog zitten dan ga ik even naar hem toe om mijn verhaal kwijt te kunnen. Teddy veroordeelt niet, hij luistert.'" Daphne

Iedere dag komt Daphne de Bruin wel even knuffelen met Teddy. 'Als mijn emoties hoog zitten dan ga ik even naar hem toe om mijn verhaal kwijt te kunnen. Teddy veroordeelt niet, hij luistert.'

Knuffeldier

Teddy fungeert dus als knuffeldier maar hij kan ook helpen om een gesprek op gang te brengen. 'Soms gaan we een stuk wandelen met Teddy en praten we tijdens het lopen. De andere keer ligt hij aan onze voeten tijdens een gesprek. Het is aan de kinderen wat ze willen.'

'Ik ga dagelijks wel even met hem knuffelen' (foto: Omroep Zeeland)