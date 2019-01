Kabinet trekt 20 miljoen uit voor Arduin

De miljoenen versnellen de samenwerking met de landelijke zorgorganisatie 's Heeren Loo, die Arduin onder de hoede heeft genomen. Een overname van Arduin door 's Heeren Loo is nu een stap dichterbij gekomen.

Het hoofdkantoor van Arduin (foto: Omroep Zeeland)

Met de 20 miljoen kan het reorganisatieplan dat Arduin vanmiddag samen met 's Heeren Loo presenteerde worden uitgevoerd. Cruciaal is de nieuwbouw die zal worden neergezet. Het gaat om vijf of zes locaties waar de cliënten die nu verspreid zijn over ruim 150 woningen worden gevestigd. Dat minder duur, en bovendien is het gemakkelijker om personeel in te roosteren.

De Arduin-medewerkers hebben vanmiddag te horen gekregen dat alle 917 banen worden gegarandeerd.

Arduin, houtatelier Vakwerk in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Dit zijn de grootste problemen bij Arduin De vele kleinschalige woonlocaties voor mensen met een beperking, verspreid over de hele regio, hebben Arduin de das omgedaan. Het leidt tot grote verliezen op de post huisvesting en op de post vervoer. de zorg in kleine wooneenheden is onbetaalbaar geworden. De laatste jaren is flink bezuinigd op de zorg, bijvoorbeeld op het vervoer. De kosten van al die busjes die alle cliënten door de hele provincie van huis naar werk brengen en terug, worden niet meer helemaal vergoed. Arduin draait fors verlies op dat vervoer. De kwaliteit van de zorg voor mensen met een beperking is op veel locaties van Arduin ondermaats geweest. De vele vacatures en het hoge ziekteverzuim leidde tot veel wisselende gezichten. Daar kwam het grote verloop nog bij. In 2017 heeft 1 op de 6 medewerkers Arduin verlaten. Het zorgde voor onrust en agressie bij bewoners van Arduin.

