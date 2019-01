'Zelfs op zijn sterfbed wilde hij nog over de Watersnoodramp praten'

"Zelfs op zijn sterfbed wilde hij er nog graag over praten." Ria Geluk glimlacht. De latere oprichter van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, was tijdens de Ramp in 1953 een meisje van 6,5 jaar. Met haar familie woonde ze bij Capelle en werden ze verrast door het water. "Wij zaten op zolder, te wachten op onze redding. Toen kwam Wim."

Een dag eerder, zondagmiddag 1 februari, was Schot al begonnen met het redden van mensen in Zierikzee. "Ik heb er, ik weet niet hoeveel, aan de wal gezet", zei hij daarover in een eerder interview. "Dat waren allemaal grote gezinnen in kleine huisjes." Op een gegeven moment kwam zijn neef aanlopen met de boodschap: "In de Vierbannenpolder is het veel erger. Hier kunnen ze mekaar nog helpen, daar is geen mens. Verschrikkelijk."

Dus toog Schot naar de Vierbannenpolder. "Met een bootje zijn we alle boerderijtjes afgegaan. Die mensen waren stief als planken, zaten allemaal bovenop de dakjes, maar een klein stukje boven het water." Ria Geluk kan zich de redding zelf nog wel herinneren, maar dat Wim degene was die haar gered heeft, kwam ze pas in de jaren '80 achter.

Schot heeft talloze interviews gegeven over zijn herinneringen aan de Watersnoodramp, om sommige anekdotes kon hij jaren later nog grinniken. Zoals over de redding van een man bij Nieuwerkerk. "Hij stond tot aan z'n middel in't water op z'n zoldertje. Ik zei: 'D'r uut or, dit huisje staat op kiepen!' Dus die man proberen, maar hij paste niet door het dakraam. Die was te dik", Schot glimlacht. "M'n maat trekken en ik douwen, zo hebben we hem er uiteindelijk door gekregen. We hebben hem met dakraam en al in't bootje gezet."

"Toen stapte Wim mijn café binnen en vertelde hij zijn verhaal. Bij ons thuis werd er niet over de Ramp gepraat." In de jaren die volgden praatten Schot en Geluk regelmatig over de Ramp. "Toen ik hoorde dat hij ziek was, ben ik begin januari bij hem op bezoek geweest. Waar hij écht over wilde praten, was over de Ramp."

Komende zaterdagochtend om 10.30 uur in de Gasthuiskerk in Zierikzee wordt Wim Schot begraven. "Exact op de datum dat hij ons heeft opgehaald in Capelle. Dat is zo toevallig, dat kan je niet bedenken", glimlacht Ria. "Wim heeft met humor sommige verhalen kunnen vertellen, je zou bijna denken dat hij het erom gedaan heeft om in deze tijd heen te gaan."