'Klachten tegen lijkschouwer Ezra Trinidad ongegrond'

De dertienjarige Ezra Trinidad werd in oktober 2017 dood aangetroffen in het water van zwembad het Omnium in Goes. De arts die Ezra na zijn dood onderzocht, kwam tot de conclusie dat een epileptische aanval de doodsoorzaak was. De familie van Ezra twijfelde vanaf het begin aan die verklaring.

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dat klachten over medici behandelt, vindt echter dat de schouwarts niets te verwijten valt. Hij heeft een verklaring van een niet-natuurlijke dood afgegeven en heeft de officier van justitie daarover geïnformeerd. Het was vervolgens aan de officier van justitie om eventuele verdere stappen te ondernemen.

De enige kanttekening die het Tuchtcollege maakt, is dat de arts die de lijkschouwing deed in zijn verslag aan het OM zijn conclusie 'minder stellig' had kunnen formuleren. Dat maakt echter voor de beoordeling van de klacht niet uit, aldus het Tuchtcollege.

