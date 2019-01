Opnieuw sneeuw in Zeeland, kans op gladheid

Sneeuwval betekent behalve mooie plaatjes en plezier ook oppassen geblazen voor wie de weg opgaat. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.

Fietsen in de sneeuw bij NS-station in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Strooiploegen zijn sinds afgelopen nacht op pad door de hele provincie. Er wordt gestrooid op alle doorgaande wegen.

De Nederlandse Spoorwegen hebben met het oog op de sneeuw de dienstregeling aangepast. Treinreizigers moeten er, eenmaal de provincie uit, ook rekening mee houden dat voor andere bestemmingen de hele dag moet worden overgestapt in Roosendaal.

NS-Station, aangepaste dienstregeling (foto: Omroep Zeeland)

Verslaggever Marius de Nobel was vanmorgen op pad. Hij ging langs bij de Kloetingseschool.

En Marius was bij het NS-station in Goes. Hij sprak met een reiziger en iemand die aan het strooien was. Luister hier naar het verslag:

Bij het NS-station van Goes

Rijkswaterstaat roept op om in het verkeer de snelheid aan te passen en rekening te houden met een langere reistijd. Andere adviezen zijn onder meer: voldoende afstand houden en strooiwagens de ruimte geven.