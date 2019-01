Tholen zegt 'nee' tegen coffeesho

(foto: OZ)

Het is niet bekend wie het verzoek heeft ingediend. Het was in elk geval iemand van buiten de gemeente. Het 'nee' van B & W past bij het afgesproken 'nulbeleid', dat wil zeggen dat geen coffeeshops worden gedoogd.

De dichtstbijzijnde coffeeshop voor inwoners van Tholen is te vinden in Goes. Daar zijn er twee.