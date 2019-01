Acht ton om bushaltes beter toegankelijk te maken

(foto: OZ)

De provincie pakte eerder al zo'n veertig bushaltes aan waarvoor zij zelf verantwoordelijk is. Met de acht ton kunnen ook gemeenten hun bushaltes aanpakken. "Per gemeente of wijk moet er minimaal één toegankelijke bushalte zijn voor gehandicapten", zegt provinciebestuurder Harry van der Maas. Hij wil dat meer gehandicapten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de provincie.

Subsidie

Gemeenten die haltes opknappen, moeten voor 1 juli geld aanvragen, voor het aanpassen van hun bushaltes. Er geldt een maximum van 25.000 euro per aangepaste halte. De provincie werkt wel volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt tot de subsidiepot van acht ton leeg is.

Zelf de proef op de som

Van der Maas nam twee jaar geleden zelf de proef op de som en reisde een dag in ene rolstoel met het openbaar vervoer in Zeeland. Hij zei toen over zijn ervaringen: "Mensen die elke dag in een rolstoel moeten reizen, hebben eigenlijk een dubbele beperking. Behalve hun handicap, komen ze met een rolstoel heel veel obstakels tegen. Het hoogteverschil tussen een halte en een bus bijvoorbeeld. Een klein verschil is al een groot probleem voor iemand die met een rolstoel rijdt."

Gedeputeerde Harry van der Maas reist een dag in een rolstoel (foto: OZ)

Lees ook: